Бондаренко проверил работу коммунальных служб в центральных районах города

Особое внимание было уделено работе ГУДП «Центр» и управляющих компаний в Адмиралтейском и Центральном районах.

Вице-губернатор Николай Бондаренко сегодня, 27 февраля, проверил, насколько хорошо коммунальные службы справляются с уборкой центральных районов города. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Особое внимание политик уделил очистке от снега и наледи проезжей части и тротуаров. В итоге у Бондаренко были претензии по 60 улицам и адресам рабочего маршрута. Он отметил, что коммунальщики далеко не везде справляются с отчисткой тротуаров ото льда и вывозом осадков.

«С учетом перепада температур и прогнозируемого снегопада в приоритете сейчас вопрос безопасности пешеходов и автомобилистов»,

— сказал Бондаренко.

Он также добавил, что нужно проверить наличие урн.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за пять дней из Петербурга вывезли 240 тысяч кубометров снега.