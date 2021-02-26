За пять дней из Петербурга вывезли 240 тысяч кубометров снега

За последние пять дней с улиц Петербурга собрали и вывезли 240 тыс. кубометров снега. Это четверть от всего утилизированного за эту зиму снега.

Как сообщили в Смольном, всего с осени дорожники вывезли с городских улиц почти 980 тыс. кубометров снега. За последние сутки на «снежные пункты» доставили более 56 тыс. кубометров снега. В первую очередь снег собирают с улиц с самыми большими сформированными снежными грудами. За сутки в городе очистили более 350 таких участков.

В последние два дня дорожники направили все свои силы на уборку улиц от уже сформированных сугробов, очистку ливнестоковых патрубков и противогололедную обработку.

Сегодня на улицы города на Неве вышли 1125 уборочных машин и 1230 работников ручного труда. В зеленых зонах работают еще 113 машин и 610 специалистов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что подготовка «ливневок» не спасла петербуржцев от рек из растаявшего снега — плавать еще долго.