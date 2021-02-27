В Комаровке мужчина успел спасти семью, но скончался сам при пожаре

В Ленинградской области жертвой пожара стал глава семьи. Мужчина из деревни Комаровка скончался во время пожара в частном доме.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщает 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, возгорание произошло в одном из домов в деревне Комаровка Кингисеппского района Ленобласти. Во время возгорания в жилище находились пять человек, в том числе двое детей.

В итоге, когда начался пожар семейство смогло выбраться из дома, но мужчина решил вернуться в здание. Он хотел спасти ценные вещи и документы. Выйти из дома ему больше не удалось, – 42-летний глава семейства скончался от огня и дыма.

На данный момент спецслужбы выясняют причину пожара, а также оказывают пострадавшим необходимую помощь. Все обстоятельства выясняются.

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