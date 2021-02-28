Продуктовый контейнер съехал с фуры и придавил легковушку на Ленинском, есть пострадавшие

В Московском районе Петербурге с фуры съехал продуктовый контейнер. К месту происшествия оперативно прибыла скорая помощь.

ЧП произошло в субботу, 27 февраля, у дома № 156 по Ленинскому проспекту. Контейнер упал прямо на легковой автомобиль.

Как сообщил 78.ru, в результате происшествия пострадал мужчина, принимавший участие в погрузке. Его пришлось госпитализировать.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

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