Спасатели больше пяти часов тушили частный дом в Кингисеппском районе

Спасатели больше пяти часов тушили частный дом в Кингисеппском районе
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кингисеппском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Спасатели боролись с огнем больше пяти часов.

Возгорание случилось поздним вечером субботы, 27 февраля, в СНТ Солка в Большелуцком сельском поселении. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:55. К месту происшествия оперативно выехали восемь сотрудников на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя охватило постройку на общей площади 36 квадратных метров. К 03:16 пожар был ликвидирован.

Сведения о пострадавших пока не поступили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Комаровке мужчина успел спасти семью, но скончался сам при пожаре.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар спасатели


 

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