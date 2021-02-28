Спасатели тушили полыхающую ванную в квартире на Кедринской

В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар в жилом доме. Восемь спасателей тушили одну из квартир здания.
Возгорание случилось в ночь на воскресенье, 28 февраля, в доме №6 на Кедринской улице. Сигнал о ЧП поступил дежурному части около 3:47. Сотрудники оперативно прибыли к месту происшествия на двух спецмашинах.
Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, очагом возгорания стала ванная комната. Пламя охватило обстановку на площади 4 кв. метра.
Ликвидировать возгорание удалось к 4:19 утра. Другие подробности выясняются.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели больше пяти часов тушили частный дом в Кингисеппском районе.