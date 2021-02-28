Более 8 тысяч бутылок нелегального алкоголя изъяли в Колпино

В Колпинском районе Петербурга накрыли склад с поддельными напитками . Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, ранее судимый 41-летний мужчина вместе с соучастниками организовал кустарное производство алкоголя на Межевой улице в Колпино. Правоохранители изъяли почти 8 400 бутылок со спиртом объемом около 7 тонн на общую сумму более 2,5 млн рублей.

Как сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по городу и Ленобласти, подозреваемый состоит под подпиской о невыезде. Устанавливаются его соучастники.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе изъяли более двух тысяч литров нелегального алкоголя. У предполагаемого организатора преступной деятельности провели обыск.