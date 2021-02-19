В Гатчинском районе изъяли более двух тысяч литров нелегального алкоголя

изъяли более двух тысяч литров спиртосодержащей продукции.. Фото: pixabay

изъяли более двух тысяч литров спиртосодержащей продукции.. Фото: pixabay

В Ленобласти сотрудники полиции пресекли производство и разлив нелегального алкоголя.

В Гатчинском районе сотрудники полиции изъяли более двух тысяч литров спиртосодержащей продукции. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, не позднее 1 декабря прошлого года на территории овощебазы поселка Войковицы осуществлялся разлив спиртосодержащей продукции в бутылки объёмом 0,5 литров, на которые клеились федеральные специальные маркам.

У предполагаемого организатора преступной деятельности провели обыск, им оказался 44-летний житель Гатчинского района.

По предварительной информации, подозреваемый в пристройке у своего дома в поселке Сиверский Гатчинского района организовал кустарное производство алкогольной продукции.

В качестве помощника он нанял 29-летнего гражданина одного из государства Центральной Азии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что полиция Петербурга обнаружила подпольный склад, на котором хранилась алкогольная продукция. При этом соответствующих разрешительных документов у организации не нашлось. Склад алкогольных коктейлей известной марки без документов нашли на территории рынка, расположенного на Софийской улице.