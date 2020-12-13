На рынке в Купчино изъяли полтонны алкогольных коктейлей без лицензии

Правоохранители насчитали 1080 банок объемом по 0,5 литра, хранившихся на паллетах. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Правоохранители насчитали 1080 банок объемом по 0,5 литра, хранившихся на паллетах. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Полиция Петербурга обнаружила подпольный склад, на котором хранилась алкогольная продукция. При этом соответствующих разрешительных документов у организации не нашлось.

Об этом сообщили в пресс-службе городского Главного управления МВД России. Склад алкогольных коктейлей известной марки без документов нашли на территории рынка, расположенного на Софийской улице. Правоохранители насчитали 1080 банок объемом по 0,5 литра, хранившихся на паллетах. Общий объем изъятого составил 540 литров.

Выяснилось, что алкоголь хранила коммерческая организация с целью дальнейшей продажи населению. Однако разрешений на данную продукцию у фирмы не было.

Представителя организации уже допросили. Сейчас полиция устанавливает каналы поставки алкоголя и его подлинность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что продажа алкоголя несовершеннолетнему в Петербурге обернулась уголовным делом.