Продажа алкоголя несовершеннолетнему в Петербурге обернулась уголовным делом

В Адмиралтейском районе Петербурга выявлена незаконная продажа алкоголя.

Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении продавца крупного сетевого магазина, которого обвиняют в продаже спиртного несовершеннолетнему.

Выяснилось, что женщина не попросила показать паспорт покупателя, чтобы убедиться в его возрасте, сообщили в ведомстве. В итоге несовершеннолетний приобрел алкоголь.

Женщина уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичных поступков.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов на Английском проспекте, была организована продажа алкогольных напитков без лицензии. У индивидуального предпринимателя, который реализовывал товар, не было никаких документов, подтверждающих, что алкоголь является легальным.