В Петербурге выявлена незаконная продажа алкоголя

Нарушения обнаружила прокуратура Адмиралтейского района.

Выяснилось, что в одном из домов на Английском проспекте, была организована продажа алкогольных напитков без лицензии. У индивидуального предпринимателя, который реализовывал товар, не было никаких документов, подтверждающих, что алкоголь является легальным. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Примечательно, что торговец уже был привлечен к административной ответственности за подобное нарушение.

Результаты проверки были направлены в УМВД России по Адмиралтейскому району, где, в свою очередь, возбудили уголовное дело по статье 171.4 УК РФ — незаконная продажа алкоголя в рознице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд оштрафовал предпринимателя за продажу алкоголя без лицензии. Нарушителя оштрафовали на 20 тысяч рублей.