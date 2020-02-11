Суд оштрафовал предпринимателя за продажу алкоголя без лицензии

Суд оштрафовал предпринимателя на 20 тыс. рублей за незаконную продажу алкоголя в Петербурге.

В ходе проверки выяснилось, что в арендуемом помещении, оборудованном под кафе, продавался алкоголь без соответствующей лицензии, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга.

Ранее коммерсант привлекался к административной ответственности за незаконную продажу алкоголя.

После проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ (неоднократная незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции). В итоге суд оштрафовал предпринимателя на 20 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники прокуратуры в Адмиралтейском районе проверили магазин на улице Декабристов на соблюдение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.