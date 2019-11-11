Магазин на улице Декабристов продавал алкоголь без лицензии

Сотрудники прокуратуры в Адмиралтейском районе проверили магазин на улице Декабристов на соблюдение законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.

Как сообщает городская прокуратура, в доме №49 по улице Декабристов индивидуальный предприниматель продавал алкоголь без соответствующей лицензии, а также документов, подтверждающих его легальность. Ранее ИП уже привлекали к административной ответственности за те же нарушения.

Возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции», а также дело об административном правонарушении по статье «Реализация алкогольной продукции в отсутствии сопроводительных документов».

Материалы дела направлены в Арбитражный суд.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что магазин в Петергофе оштрафовали на 1,5 млн за продажу алкоголя без лицензии.