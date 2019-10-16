Магазин в Петергофе оштрафовали на 1,5 млн за продажу алкоголя без лицензии

Также, весь конфискованный алкоголь будет уничтожен. Фото: https://pixabay.com/

Также, весь конфискованный алкоголь будет уничтожен. Фото: https://pixabay.com/

В магазине, расположенном в городе Петергоф Петродворцового района Санкт-Петербурга, осуществлялась реализация спиртных напитков без лицензии.

Об этом Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. В ходе проверки, проведенной сотрудниками правоохранительных органов, было выявлено, что магазин нарушает требования к производству или обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции.

В связи с этим в отношении организации возбудили административное дело. Сегодня, 16 октября, Арбитражный суд Петербурга и области предписал магазину выплатить штраф размером в 1,5 миллиона рублей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в среду, 16 октября, на заседании парламента Петербурга одобрили правки к федеральному закону о запрете продажи алкоголя в магазинах и заведениях, расположенных в жилых домах.