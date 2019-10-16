В ЗакСе одобрили поправки к запрету на продажу алкоголя в жилых домах

Парламент Петербурга одобрил поправки к федеральному закону о запрете продажи алкоголя в магазинах или заведениях, расположенных в жилых домах.

По инициативе депутата Законодательного собрания Дениса Четырбока, власти города будут самостоятельно устанавливать минимальную площадь заведений, в которых разрешена продажа алкогольных напитков. Внесенные в федеральный закон поправки предусматривают, что размер занимаемой площади должен варьироваться от 20 до 100 квадратных метров.

О принятых парламентариями поправках Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе комитета по законодательству Петербурга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об обсуждении новой технологии, при использовании которой покупать алкоголь можно будет без паспорта. Это совместный проект Министерства промышленности и торговли РФ и компании «Ростелеком».