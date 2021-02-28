Спасатели шесть часов тушили горящую мебель в доме на Антропшино

В Гатчинском районе Ленобласти произошел пожар в частном доме. Спасатели боролись с огнем около шести часов.

Возгорание случилось субботним вечером, 27 февраля, в СНТ Строитель в массиве Антропшино. Сигнал о ЧП поступил дежурному пожарно-спасательной части 21:16.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пламя разгорелось на общей площади 175 квадратных метров. В огне пострадали мебель и обстановка дома.

Ликвидировать возгорание удалось к 2:57 ночи. На месте происшествия работали восемь сотрудников, прибывших на двух спецмашинах.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели тушили полыхающую ванную в квартире на Кедринской улице.