Мигрант вытащил из кармана петербурженки телефон за 100 тысяч на Невском

Полицейские задержали карманника, похитившего телефон у жительницы Новосибирска. Злоумышленнику приглянулся гаджет стоимостью 100 тыс. рублей.

Инцидент произошел 26 февраля у дома №71 по Невскому проспекту. Неизвестный совершил вытащил «iPhone 11 pro max» из кармана куртки 19-летней жительницы Новосибирска.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в этот же день стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний гражданин одного из среднеазиатских государств.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово мужчина, представивший родственником футболиста, украл телефон у ребенка.