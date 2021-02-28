Мигрант вытащил из кармана петербурженки телефон за 100 тысяч на Невском

Мигрант вытащил из кармана петербурженки телефон за 100 тысяч на Невском
Полицейские задержали подозреваемого. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейские задержали карманника, похитившего телефон у жительницы Новосибирска. Злоумышленнику приглянулся гаджет стоимостью 100 тыс. рублей.

Инцидент произошел 26 февраля у дома №71 по Невскому проспекту. Неизвестный совершил вытащил «iPhone 11 pro max» из кармана куртки 19-летней жительницы Новосибирска.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, в этот же день стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний гражданин одного из среднеазиатских государств.

По факту кражи возбудили уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Парголово мужчина, представивший родственником футболиста, украл телефон у ребенка.

iPhone ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти кража новости СПб


 

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