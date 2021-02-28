Во Всеволожском районе сгорели экскаватор и бульдозер

В Ленобласти полиция проводит проверку после возгорания строительной техники. Инцидент произошел 27 февраля.

В полицию поступило сообщение о том, что у дома 2 по Приозерскому шоссе в дер. Дранишники Всеволожского района Ленинградкой области горят два трактора, сообщили в ГУ МВД по городу и региону.

Там произошло возгорание экскаватора KOMATSU 220-PC стоимостью 3 млн рублей и бульдозера LIEBHERR PR732BM стоимостью 2 500 000 рублей. Причины возгорания устанавливаются.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области жертвой пожара стал глава семьи. Мужчина из деревни Комаровка скончался во время пожара в частном доме.