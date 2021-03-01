Эксперты одобрили проект СКА Арены в Петербурге

Проект уже получил положительное заключение от Главгосэкспертизы РФ.

Проект СКА Арены, которую планируют построить в Санкт-Петербурге, удовлетворил сотрудников Глагосэкспертизы РФ. Эксперты выдали положительное заключение по документации. Об этом сегодня, 1 марта, сообщает пресс-служба ООО «СКА Арена». Известно, что проект изучили 28 специалистов из разных регионов страны, которые остались им довольны.

«Государственная экспертиза подтвердила конструктивную надежность принятых проектных решений, а также дальнейшую безопасность эксплуатации здания»,

– заявил генеральный директор компании «ГОРКА» Алексей Сидоренков.

Напоминаем, что строительство СКА Арены должны завершить в 2022 году. Уже в 2023 году там должен пройти Чемпионат мира по хоккею с шайбой. Ожидается, что здание станет самым крупным стадионом в мире.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что появились проекты фасадов и парка «СКА Арены».