Появились проекты фасадов и парка «СКА Арены»

Архитекторы представили проекты будущей «СКА Арены». Показ проходил в рамках закрытого международного конкурса, где бюро показали свои концепции.

Как сообщает телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ООО «СКА-Арена», в конкурсе идей для нового стадиона приняли участие такие бюро, как «Asymptote Architecture», «M.A.R.K. Architect Seppo Mäntylä», «Coop Himmelblau», «Земцов, Кондиайн и партнеры». Заказчиком выступил инвестор строительства и генеральный проектировщик.

Так, например, специалист из Финляндии показал работу, которая отсылает к первому стадиону, – с простыми и лаконичными формами. Кроме этого, архитектор предложил создать деталь в память о Юрии Гагарине. Так новую арену опоясывают две световые орбиты с точкой по периметру, которая движется 108 минут, – столько был он в космосе.

Архитекторы из США предложили более масштабный по задумке проект. Это совмещение концепций науки и искусства, что подразумевает объединение арены и парка.

Российские же специалисты взяли за основу образ неба и млечного пути. Данные символы отсылают к молодому поколению, которое «зажжет множество новых звезд».

Отметим, что заказчик на данный момент не определился с явным фаворитом конкурса.

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