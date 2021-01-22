Названы улицы Петербурга, которые планируют перекрывать из-за ЕВРО-2020

Названы улицы Петербурга, которые планируют перекрывать из-за ЕВРО-2020
Турнир перенесли из-за коронавируса. Фото: pixabay.com

Летом в Северной столице должны состоятся матчи чемпионата Европы по футболу. Оргкомитет готовится к данному событию и опубликовал список улиц, которые будут перекрыты из-за футбольных матчей на «Газпром Арене».

Согласно проекту постановления, опубликованному на сайте городской администрации, изменения коснутся магистралей на Крестовском острове. Всего планируется перекрыть 33 улицы.

Однако для водителей, проживающих на острове, данные ограничения не будут введены. Петербуржцы смогут получить пропуска, которые позволят перемещаться по дорогам даже в дни проведения матчей.

Отметим, что улицы планируют перекрывать 16 июня и 2 июля с 00:00 до 24:00, а также 12 июня и 21 июня с 00:00 до 3:00.

Чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Петербург примет четыре футбольных поединка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА обыграл «Витязь» в матче КХЛ.

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