СКА обыграл «Динамо» со счетом 4:2

Петербургская команда смогла выйти вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 марта, состоялась встреча СКА и минского «Динамо» в рамках Континентальной хоккейной лиги. Она завершилась со счетом 4:2 в пользу петербургского клуба. Благодаря этому СКА вышел вперед в серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе СКА голами отметились Андрей Кузьменко (27-я и 28-я минута), Василий Подколзин (33) и Йоонас Кемппайнен. У «Динамо» отличились Павел Варфоломеев (5) и Кирилл Воронин (51). За триумфом петербургского клуба следили почти 9 тысяч человек.

Напоминаем, что в следующий раз СКА выйдет на лед 4 марта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что баскетболисты «Зенита» обыграли «Альбу». Первые две четверти петербуржцы уступали соперникам, но в итоге смогли вырвать победу.