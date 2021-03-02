Баскетболисты «Зенита» обыграли «Альбу»

Матч состоялся в рамках Еролиги.

В Санкт-Петербурге сегодня, 2 марта, состоялась встреча баскетболистов из «Зенита» и «Альбы». Матч прошел в рамках Евролиги и завершился со счетом 87:71.

Первые две четверти петербуржцы уступали соперникам, но в итоге смогли вырвать победу. Напоминаем, что сейчас в Петербурге часть ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, отменили. Теперь граждане могут приходить на спортивные мероприятия, но трибуны нельзя заполнять полностью. Также болельщики должны соблюдать меры предосторожности: носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кубок Евро-2020 по футболу доставили в Петербург. Главный трофей международного соревнования провезли по знаковым местам Петербурга: кубок «побывал» у «Газпром Арены», Русского музея и Медного всадника.