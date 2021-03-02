Кубок Евро-2020 по футболу доставили в Петербург

До этого кубок приезжал в Россию лишь в 1960 году, когда сборная СССР впервые в истории выиграла континентальный турнир, а также в 2019-м - награду демонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Instagram @gazpromarena

До этого кубок приезжал в Россию лишь в 1960 году, когда сборная СССР впервые в истории выиграла континентальный турнир, а также в 2019-м - награду демонстрировали на Петербургском международном экономическом форуме. Фото: Instagram @gazpromarena

Во вторник, 2 марта, кубок Чемпионата Европы по футболу 2021 года, который из-за пандемии COVID-19 носит название ЕВРО-2020, доставили в Северную столицу.

Главный трофей международного соревнования провезли по знаковым местам Петербурга: кубок «побывал» у «Газпром Арены», Русского музея и Медного всадника. Также награда вместе с официальным талисманом чемпионата Скиллзи сфотографировались на фоне пантового моста ЗСД. Уже завтра, 3 марта, кубок будет представлен журналистам.

Напомним, что чемпионат по футболу ЕВРО-2020, перенесенный с прошлого лета, пройдет в 12 европейских городах. В городе на Неве состоятся три матча группового этапа, из них два — с участием сборной России и один четвертьфинал. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

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