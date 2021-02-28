«Зенит» впервые за 6 лет отказался от покупок в зимнее трансферное окно

Действующий чемпион России «Зенит» впервые за долгое время не стал приобретать новых футболистов в зимнее трансферное окно. Команда из Петербурга занималась другими делами, – продажей и арендой своих игроков.

Как сообщает «Чемпионат.com», в зимнее трансферное окно сине-бело-голубых ожидали только расставания, а не приобретения. Обычно, все проходило немного в другом ключе, – «Зенит» покупал игроков или брал их в аренду.

Однако, в этом году футбольный клуб поберег свои деньги. Вместо этого, казанский «Рубин» выкупил у «Зенита» полузащитника Леона Мусаева, а шведский «Юргорден» взял в аренду голкипера Александра Васютина. В «Сочи также отправился на время защитник Данила Прохин.

Напоминаем, ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» и «Ростов» сыграли вничью. Матч завершился со счетом 2:2, победителя выявить так и не удалось.