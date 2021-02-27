«Зенит» и «Ростов» сыграли в ничью

Матч завершился со счетом 2:2, победителя выявить так и не удалось.

Сегодня, 27 февраля, состоялась встреча «Зенита» и «Ростова» в рамках Российской Премьер-Лиги. Матч прошел на «Газпром Арене» и завершился ничьей со счетом 2:2.

Среди «сине-бело-голубых» голами отличились Поярков и Кузяев. Оба забили мячи в ворота противников под конец встречи. В «Ростове» оба гола забил Соу – сначала на 44-й минуте, а затем на 89-й.

Напоминаем, что в следующий раз футболисты «Зенита» выйдут на поле 8 марта. Они встретятся с казанским «Рубином» в 21-м туре РПЛ. Также «сине-бело-голубые» готовятся к матчу с «Ахматом» – она пройдет 13 марта.

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