Заполняемость трибун на Евро-2020 в Петербурге может быть не менее 50%

Генеральный директор оргкомитета чемпионата Европы по футболу в Петербурге Алексей Сорокин заявил, что заполняемость трибун на турнире может составить не менее 50%. На это рассчитывают в УЕФА.

Об этом представитель заявил в эфире телеканала «Россия-24». По словам Алексея Сорокина, на Евро-2020 будут рассматриваться четыре сценария, – заполняемость от 50 до 100% или от 20 до 30%. Все будет зависеть от ситуации с пандемией в странах, где пройдет соревнование.

«Многие города отмечали, что сейчас положение не лучшее, но тенденция положительная просматривается. УЕФА рассчитывает, что можно будет провести турнир как минимум с 50% болельщиков, а может быть даже и больше», – пояснил эксперт.

Напомним, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 города Европы, в том числе в Санкт-Петербурге. Город на Неве примет матчи группового этапа и один поединок плей-офф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге появится комикс про Дзюбу перед Евро-2020.