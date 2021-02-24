В Петербурге появится комикс про Дзюбу перед Евро-2020

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба станет героем комикс-истории. Организаторы Евро-2020 планируют создать работу перед началом турнира. Позже в нарисованный мир попадут и другие игроки сборной России.

Об этом стало известно в среду, 24 февраля. Как сообщает РИА Новости, комикс про футболиста «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу появится уже 3 марта. Работу приурочат к 100 дням до начала чемпионата Европы.

Кроме этого, в этот день состоится пресс-конференция гендиректора оргкомитета турнира Алексея Сорокина. Планируется обсудить ход подготовки к Евро-2020, а также презентовать комикс в компании главного тренера «Зенита» Сергея Семака и защитника команды Деяна Ловрена.

Отмечается, что комикс-историй позже удостоятся и другие игроки сборной России по футболу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дзюба поделился впечатлениями после 200 сыгранных матчей за «Зенит».