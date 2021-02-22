Дзюба поделился впечатлениями после 200 сыгранных матчей за «Зенит»

Футболист не предполагал, что сможет сыграть столько раз за одну команду.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, что думает после 200 сыгранных матчей за петербургский клуб. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
Футболист отметил, что странно себя чувствует после юбилейной игры. Он назвал цифру приятной и добавил, что не предполагал, будто однажды сможет сыграть столько раз за одну команду. Дзюба «безумно рад» случившемся и надеется, что будет и дальше заниматься любимым делом и приносить пользу команде.
Также Дзюба вспомнил, как переехал в Санкт-Петербург. В первое время было непривычно, но благодаря теплому приему футболист быстро освоился.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Орлов считает, что пора искать замену Дзюбе. Комментатор объяснил, почему «Зенит» вылетел из «Кубка России».