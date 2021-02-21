Орлов считает, что пора искать замену Дзюбе

Комментатор объяснил, почему «Зенит» вылетел из «Кубка России».

Российский спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился своим мнением насчет проигрыша «Зенита» в матче с «Арсеналом» и последующим вылетом из Кубка России. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил, что петербургской команде недоставало ключевых игроков, таких как Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Сердар Азмун, Малком и Себастьян Дриусси. Орлов считает, что именно они «определяют лицо команды». Также комментатор добавил, что нападающий Артем Дзюба перестал быть лицом команды и ему пора искать замену, так как он не готов к такой роли.

«Ну и надо отдать должное Парфенову. Настоящий кубковый боец! Очень грамотно гости сыграли тактически»,

— отметил Орлов.

Напоминаем, что встреча двух команд завершилась со счетом 1:2 в пользу «Арсенала».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак оценил игру «Зенита» против «Арсенала» в кубке.