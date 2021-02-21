«Кусочками получалось»: Семак оценил игру «Зенита» против «Арсенала» в кубке

Санкт-Петербургский «Зенит» вылетел из кубка России, проиграв тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру своих подопечных, выделив основные ошибки.

Информация об этом появилась на сайте петербургской команды. По словам Семака, команде не удалось победить из-за большого количества ошибок в обороне. При этом, главный тренер отметил и атаку, которая не смогла реализовать свои моменты. В целом, тренер сослался на форму игроков, которые совсем недавно вернулись со сборов в Дубае.

«Все наши ошибки были достаточно грубыми и, как следствие, привели к пропущенным мячам. Кусочками получалось, кусочками — нет, мы постарались освежить, но особых дивидендов с этого не получили», – пояснил специалист.

Кроме этого, Сергей Семак добавил, что в начале матча команда из Петербурга играла неплохо, однако ухудшение ситуации произошло после забитого мяча. «Зенит» забил первым, а позже пропустил два безответных мяча, которые решили исход кубковой встречи с «Арсеналом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» проиграл «Арсеналу» в 1/8 финала Кубка России со счетом 1:2.