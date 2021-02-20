«Зенит» проиграл «Арсеналу» в 1/8 финала Кубка России со счетом 1:2

&#171;Зенит&#187; проиграл &#171;Арсеналу&#187; в 1/8 финала Кубка России со счетом 1:2
"Зенит"- "Арсенал". Фото: скриншот facebook

Матч 1/8 Кубка России «Зенит» – «Арсенал» завершился для петербургских спортсменов поражением. Игра заварилась со счетом 1:2.

Игра состоялась в субботу, 20 февраля, футболисты вышли на поле «Газпром арены» в 17:00. Петербургский «Зенит» провел свой первый официальный матч в 2021 году.

К середине первого тайма встречи с тульским Арсеналом табло стадиона на Крестовском острове показывало счет 1:1. Однако после неудачного дебюта «Арсенал» перехватил инициативу и уже на 25-й минуте встречи сравнял счет. К перерыву табло показало 2:1 в пользу «Арсенала».

Выровнять счет петербургским спортсменам так и не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» одержал крупную победу над сборной Узбекистана.

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