«Зенит» одержал крупную победу над сборной Узбекистана

«Зенит» одержал крупную победу над сборной Узбекистана
"Зенит" завершил зимние сборы победой. Фото: скриншот из Twitter

Санкт-Петербургский клуб завершил серию контрольных игр на сборах в Дубае. Сине-бело-голубые с разгромным счетом выиграли у сборной Узбекистана.

Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Зенита». В составе команды отличились Андрей Мостовой дважды на 14-й и 67-й минутах, а также Станислав Крапухин на 52-й и Даниил Шамкин на 80-й.

Напомним, что команда из Северной столицы одержала четыре победы из четырех за время зимних сборов. До этого подопечным Сергея Семака удалось справиться с «Арарат-Арменией», ереванским «Ноа» и сборной Иордании.

Уже в пятницу клуб вылетит в Петербург и возобновит сезон кубковым матчем против «Арсенала» из Тулы. Игра состоится дома на «Газпром Арене» 20 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сергей Семак заявил о желании тренировать топовый европейский клуб.

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"Зенит" зимние сборы контрольные матчи сборная Узбекистана


 

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