Сергей Семак заявил о желании тренировать топовый европейский клуб

Семак стал главным тренером "Зенита" 29 мая 2018 года. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Семак стал главным тренером "Зенита" 29 мая 2018 года. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Главный тренер петербургского «Зенита» признался, что в будущем хотел бы уйти на тренерскую работу в Европу.

Речь идет о коллективах из Испании, Англии, Италии, Франции и Германии. Петербургский тренер рассказал в прямом эфире на «Матч ТВ» в Instagram, что там будет интересно любому тренеру и игроку.

«Попробовать себя там в будущем», — заявил тренер.

Напомним, Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года, дважды вывел команду в чемпионы России, а также с ним сине-бело-голубые брали Кубок и Суперкубок страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов предложил установить памятник своему коллеге Сергею Семаку. Он считает, что скульптуре самое место на «Газпром Арене».