Зырянов предложил установить памятник Семаку

Семак два раза подряд приводил "Зенит" к победе на чемпионате. Фото: https://fc-zenit.ru/

Семак два раза подряд приводил "Зенит" к победе на чемпионате. Фото: https://fc-zenit.ru/

Он считает, что скульптуре самое место на «Газпром Арене».

Старший тренер молодежной команды «Зенита» Константин Зырянов высказался о своем коллеге Сергее Семаке. Своим мнением он поделился с «Матч ТВ».

Специалист отметил, что Семак единственный тренер-россиянин, которому удалось дважды подряд привести «Зенит» к чемпионству. Зырянов не исключает, что это случится еще раз и предлагает в таком случае поставить Семаку памятник прям на «Газпром Арене». Он добавил, что сейчас специалисту нелегко, так как ресурс игроков оставляет желать лучшего.

Он верит, что результат в следующей Лиге чемпионов может порадовать россиян. Напомним, «Зенит» ушел на зимние каникулы. Ближайший матч сине-бело-голубые сыграют 20 или 21 февраля в Петербурге против тульского «Арсенала».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Семак поздравил россиян с Новым годом и призвал не искать счастья подальше от дома.