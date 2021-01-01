Семак поздравил россиян с Новым годом и призвал не искать счастья подальше от дома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил всех с Новым годом и подвел итоги 2020 года.

Специалист опубликовал фото с семьёй и рассказал об уроках, которые извлёк из 2020 года. Наставник «Зенита» опубликовал фото со своей семьей и отметил, что за счастьем необязательно ездить в другие страны.

«Мы усвоили много важных уроков, но самый главный и полезный урок, на мой взгляд, это тот, что за счастьем не надо ездить на другой конец земли. Всё, что нужно для счастья, мы имеем здесь и сейчас, в своем сердце, на своем месте, в своей стране, где, если и надо что-то менять, лучше начать с себя — со своей семьи, со своей парадной (подъезда), со своего города. С Новым годом, дорогие друзья! И спасибо 2020 за все! Было жестко, но полезно», — написал он у себя в Instagram.

Напомним, «Зенит» ушел на зимние каникулы. Ближайший матч сине-бело-голубые сыграют 20 или 21 февраля в Петербурге против тульского «Арсенала».

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Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак мог бы возглавить футбольный клуб ПСЖ из Франции. Российскому специалисту по силам тренировать главную команду Парижа. Кроме этого, эксперт оценил возможности Семака в будущем и сообщил, что «ему все под силу».