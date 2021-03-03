«Ласточки» будут чаще ходить до Выборга в праздники

"Ласточка" будет отходить с Финляндского вокзала в 11 часов 30 минут . Фото: РЖД

"Ласточка" будет отходить с Финляндского вокзала в 11 часов 30 минут . Фото: РЖД

На праздничных выходных на маршрут из Петербурга в Выборг выйдут дополнительные электропоезда «Ласточки», чтобы справится с наплывом пассажиров.

Дополнительные электрички свяжут два города в субботу и воскресенье, 6 и 7 марта. «Ласточка» будет отходить с Финляндского вокзала в 11 часов 30 минут и доберется до Выборга в 12 часов 45 минут. Обратный поезд отправится в Северную столице в 18 часов 26 минут и прибудет на конечную станцию в 19 часов 43 минуты.

Компания РЖД регулярно добавляет «Ласточки» на маршрут между Петербургом и Выборгом во время праздников. Это происходит из-за значительного увеличения пассажиропотока.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что весенние праздники подарят россиянам три короткие рабочие недели.