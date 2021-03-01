Весенние праздники подарят россиянам три короткие рабочие недели

С наступлением весны к россиянам приближаются несколько сезонных праздников, которые принесут короткие рабочие недели и дополнительные выходные.

Первая короткая рабочая неделя этой весной ждет жителей России в конце этой недели в связи с празднованием Международного женского дня 8 марта. Это будет понедельник, поэтому россияне будут отдыхать и пойдут на работу во вторник, 9 марта.

Следующие четырехдневные рабочие недели начнутся в мае. Россияне будут работать с с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая.

Кроме того, напомним, что в этому году 31 декабря признан властями выходным днем. Таким образом, в конце года будет еще одна укороченная неделя — последний день россияне будут работать в четверг, 30 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что какие изменения ждут жителей Петербурга с 1 марта.