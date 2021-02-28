Какие изменения ждут жителей Петербурга с 1 марта

Уже завтра, 1 марта, в России вступают в силу несколько новых законов, которые затронут и петербуржцев.

В частности, с 1 марта начинают действовать поправки к закону “О персональных данных”, принятые в конце 2020 года. Изменения в документе призваны защитить личную информацию пользователей, когда они, к примеру, совершают покупки в интернете или офлайн-магазинах, заказывают какие-либо услуги и так далее. Ранее введенные в таком случае данные распространялись по умолчанию, а теперь россияне должны сами указывать информацию, разрешенную для публичного использования.

Также с 1 марта на территории России в тестовом режиме начинает действовать реестр обязательных требований для бизнеса. Он появился в ходе “регуляторной гильотины”, обновившей перечень требований. Теперь все пункты, которые могут заинтересовать представителей ведомств, предпринимателей и любого желающего, представлены на одном портале.

Кроме того, с первого дня весны все продавцы и агрегаторы, чей оборот за прошлый год превысил 30 миллионов рублей, будут обязаны принимать к оплате карты отечественной платежной системы “Мир”.

Изменения продолжатся и в течение марта. К примеру, 7 марта вступает в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей младше 16 лет, если они не оплатили проезд. При этом регионам предоставляется возможность самостоятельно определять порядок контроля и подтверждения оплаты при проезде.

Помимо прочего, с 7 марта в электронные трудовые книжки (ЭТК) начнут вносить сведения о стаже, наработанном до 2020 года. До этого в ЭТК числились только “свежие” данные. Для расширения перечня информации гражданину необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что правительство России выделит на поддержку бизнеса 7,8 млрд рублей в 2021 году.