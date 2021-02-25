Правительство России выделит на поддержку бизнеса 7,8 млрд рублей в 2021 году

Правительство России выделит на поддержку бизнеса 7,8 млрд рублей в 2021 году
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел в четверг, 25 февраля, заседание кабмина. Он заявил о том, что правительство выделит из резервного фонда 7,8 млрд рублей на новую программу поддержки бизнеса.

По словам чиновника, программу уже одобрил президент России Владимир Путин. Поддержка позволит предпринимателям брать кредит по низкой ставке, – под 3%. Кроме этого, в течение 6 месяцев бизнесмен может не платить ни проценты, ни основную сумму долга.

«В этом году на ее реализацию выделим из резервного фонда правительства порядка 7 млрд 800 млн рублей», – добавил Мишустин.

По словам премьер-министра, данная программа сможет оказать помощь тем отраслям бизнеса, которые сильнее всего пострадали из-за коронавируса. Это коснется общепита, сфер культуры, спорта, развлечений и других областей. В заключение чиновник пояснил, что «потенциально такой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что каждый десятый российский бизнес предупредил о риске закрытия в 2021 году.

Кабмин михаил мишустин новая программа поддержка бизнеса


 

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