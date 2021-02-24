Каждый десятый российский бизнес предупредил о риске закрытия в 2021 году

Российский малый и средний бизнес продолжает испытывать серьезные проблемы из-за коронавирусной инфекции.

Согласно данным мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 2021 год частные компании начали с низкими зарплатами, падением выручки и упавшим спросом. Только 20% респондентов в прошлом году не заметили снижения спроса на свои товары и услуги.

«Более чем 40% компаний он упал в полтора раза и более. Примерно у 60% компаний выручка в пандемийном году уменьшилась более чем на 30%, примерно 45% респондентов урезали фонд оплаты труда», – говорится в сообщении РБК.

На данный момент российский бизнес ждет от государства снижения налоговой нагрузки или новых мер по выплатам налогов. Более 66,8% респондентов высказались об этом. Другие 46,8% считают, что стоит не закрывать бизнес, а отправить его на карантин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что госдолг России за год вырос на 5,4 трлн рублей.