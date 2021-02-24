Госдолг России за год вырос на 5,4 трлн рублей

По данным Счетной палаты, в 2020 году госдолг увеличился почти на 40%. Фото: pixabay

По данным Счетной палаты, в 2020 году госдолг увеличился почти на 40%. Фото: pixabay

Госдолг России за прошлый год вырос почти на 5,4 трлн рублей достигнув 18, 986 трлн рублей, что равняется 17,8% от ВВП страны, говорится в аналитической записке Счетной палаты.

Согласно закону о федеральном бюджете, в прошлом году этот показатель должен был составить 19,1%. В этом году предполагается, что он вырастет до 20,4%, в следующем — до 20,8%, а в 2023 году — до 21,4%.

По данным Счетной палаты, в 2020 году госдолг увеличился почти на 40%, тогда как годом ранее рост госдолга составил 7,8%, до 12,3.

При этом внутренний долг вырос на 4,6 трлн рублей (+45,4%), до 14,791 трлн рублей. Расходы бюджета РФ на обслуживание госдолга за прошлый год выросли на 7,3%, до 784,2 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России цены на еду взлетели до рекордных показателей.