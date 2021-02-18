В России цены на еду взлетели до рекордных показателей

Цены на продовольственные товары в стране увеличились на 7% в январе 2021 года по с аналогичным периодом прошлого года. Показатели обогнали инфляцию.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля. По данным аналитической службы FinExpertiza, такой рост стал рекордным с января 2016 года. Среди лидеров по высокой цене эксперты выделили несколько товаров.

Больше всего подорожал сахар. Продукт стал дороже на 64%. На втором месте подсолнечное масло, которое за год прибавило в цене на 26,2%. Напомним, что власти приняли решение регулировать цены именно на эти продукты.

Кроме этого, подорожали крупы и бобовые культуры на 20,8%, а также куриные яйца на 18% и макароны на 12,9%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиян предупредили о подорожании бытовых товаров. Связанно это с подорожанием контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии.