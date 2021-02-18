Россиян предупредили о подорожании бытовых товаров

Россиян предупредили о подорожании бытовых товаров
Товары могут подорожать. Фото: pixabay

В России может произойти рост цен на непродовольственные товары из-за подорожания контейнерных перевозок.

Об этом стало известно в четверг, 18 февраля. Как сообщает «Известия» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), сообщении было адресовано Минпромторгу. Ведомство уведомили о том, что в России может произойти подорожание цен на бытовые товары из-за стоимости контейнерных перевозок из КНР и стран Юго-Восточной Азии.

Таким образом, цена поставки в порты Дальнего Востока из Шанхая выросла в январе почти в пять раз по сравнению с октябрем и почти в 1,2 раза по сравнению с декабрем 2020 года.

Аналогичная ситуация с поставками в балтийские порты, их стоимость в январе выросла в 3,1 раза по сравнению с октябрем и в 1,4 раза по сравнению с декабрем 2020 года. Железнодорожные перевозки выросли в цене почти в четыре раза по сравнению с октябрем и в 2,4 раза по сравнению с декабрем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Путин допустил введение сертификатов на продукты для малоимущих.

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