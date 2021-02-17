Путин допустил введение сертификатов на продукты для малоимущих

Путин допустил введение сертификатов на продукты для малоимущих
Жириновский предложил поддержать малоимущих россиян. Фото: Baltphoto

Президент не считает, что они актуальны сейчас, но идею назвал интересной.

Президент России Владимир Путин прокомментировал предложение ввести сертификаты на продукты для малоимущих. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

С инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он отметил, что малоимущим россиянам стоит помочь продуктами, выдавая им для этого соответствующие сертификаты. Путин отметил, что идея появляется не в первый раз и он стоит подумать.

«Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. <…> Сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее поговорить можно»,

— считает президент.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что малоимущим петербуржцам могут выплатить поддержку в размере 250 тысяч рублей. Планируется обеспечить горожан, которые потеряли доход.

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