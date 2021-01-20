Малоимущим петербуржцам могут выплатить поддержку в размере 250 тысяч рублей

Малоимущим петербуржцам могут выплатить поддержку в размере 250 тысяч рублей
Социальные выплаты могут расширить. Фото: pixabay

Власти Северной столицы разработали новые меры поддержек малоимущего населения. Планируется обеспечить горожан, которые потеряли доход.

Об этом стало известно в среду, 20 января. Законопроект приняли в первом чтении депутаты Законодательного собрания на очередном заседании. Отмечается, что петербуржцы с доходом ниже прожиточного минимума смогут претендовать на получение помощи в рамках социального проекта.

Таким образом, жителей города могут обеспечивать ежемесячно выплатами в размере прожиточного минимума или разово в размере 250 тыс. рублей.

Данные средства можно будет тратить не только на покупку товаров первой необходимости, но и на проекты в сфере предпринимательской деятельности.

На данный момент социальную помощь получают только малоимущие семьи с детьми, где трудоспособный член семьи по определенным причинам не работает.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что некоторым льготникам в России повысят социальные выплаты и пособия.

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Малоимущим петербуржцам могут выплатить поддержку в размере 250 тысяч рублей
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