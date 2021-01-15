Некоторым льготникам в России повысят социальные выплаты и пособия

В России с 1 февраля хотят увеличить размер пособий, выплат и компенсаций некоторым категориям граждан. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минтрудом.

Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно проекту постановления, коэффициент индексации для выплат составит 1,049. Он основан на индексе потребительских цен на 2020 год — 104,9%.

Повышение выплат ждет граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев СССР и России, полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, инвалидов, а также граждан, имеющих детей, и других категорий льготников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что до Нового года выплаты в 5 тысяч рублей перечислили на 13,6 млн детей. Это касается, в том числе, малышей, родившихся после 1 июля.