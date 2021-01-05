Минтруд: до Нового года выплаты в 5 тысяч рублей перечислили на 13,6 млн детей

Подать заявления на получение выплаты россияне с детьми могут до 1 апреля текущего года. Фото: pixabay

Подать заявления на получение выплаты россияне с детьми могут до 1 апреля текущего года. Фото: pixabay

По словам главы Минтруда РФ Антона Котякова, выплату в 5 тысяч рублей до Нового года перечислили семьям на 13,6 миллионов детей, то есть 96% от всех, кто имеет право на её получение.

Как отмечает министр, получать выплаты начали еще 21 декабря, тогда деньги перечислили более чем 90% от всего числа получателей. Также выплаты произвели на еще 544 тысяч детей, родители которых первый раз отправили заявления. Это касается, в том числе, малышей, родившихся после 1 июля.

О ходе получения выплат Котяков отчитался во вторник, 5 января, в ходе первого рабочего совещания в 2021 году с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава ведомства добавил, что право на получение «детских» выплат у граждан, еще не подавших заявления, сохраняется до 1 апреля 2021 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти медикам удвоят стимулирующие выплаты за работу в новогодние праздники.