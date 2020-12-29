В Ленобласти медикам удвоят выплаты за работу с Covid-19 в праздники

В Ленобласти медикам удвоят выплаты за работу с Covid-19 в праздники
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление. Фото: lenobl.ru

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал распоряжение о выплатах медикам в новогодние праздники. Двойная норма устанавливается с 1 до 10 января.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, кроме двойных выплат власти региона будут выплачивать средства за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам. Это также коснется работников с коронавирусными больными.

Таким образом, из бюджета Ленобласти утвердили следующие выплаты. Например, врачам скорой помощи 160% среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года. А среднему медицинскому персоналу скорой помощи 80%, фельдшерам скорой помощи 40 %, водителям скорой помощи 40%.

Больше всего смогут получить врачи специализированных стационаров. Им назначены выплаты в размере 200%. Также средства предоставят и другим категориям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России будут выдавать паспорта вакцинированного от COVID-19.

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