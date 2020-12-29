В России будут выдавать паспорта вакцинированного от COVID-19

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что россияне в ближайшее время смогут получить паспорт вакцинированного от коронавируса.

По словам министра, получить соответствующий документ можно будет автоматически в личном кабинете на портале госуслуг. Новая функция появится на сайте уже в январе 2021 года, передает слова Мурашко ТАСС во вторник, 29 декабря. Возможно, в будущем эти паспорта будут содержать данные и о других прививках.

Напомним, что идею «ковидных паспортов» в России воспринимают как с энтузиазмом, так и с негативной оценкой. К примеру, руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург одобрил эту инициативу, тогда как член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров счел такое нововведение абсурдным.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» получили добровольцы старше 60 лет.